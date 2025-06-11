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Eleştirilerin odağındaydı! Sabri Sarıoğlu'ndan istifa kararı geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eleştirilerin odağındaydı! Sabri Sarıoğlu&#039;ndan istifa kararı geldi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kaptanı Sabri Sarıoğlu'ndan istifa kararı geldi. Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve bir süre önce 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevine getirilen Sabri Sarıoğlu görevinden ayrıldığını duyurdu.

SABRİ'DEN VEDA MESAJI

Genç futbolculara teşekkür eden Sarıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"150’nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. 2 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarıma ve milli takım personeline teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği olan, bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncumuza minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok."

TRABZON'UN BAŞARISI SONRASI AYRILIK GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi’nde finale kalmasının ardından U19 Millî Takımı teknik ekibindeki durum sorgulanmaya başlanmıştı. Sabri Sarıoğlu'nun, genç oyuncu tercihleri ve bazı maçlarda takımın başında olmaması nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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