Acun Ilıcalı neden istifa etti? Gerçek ortaya çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı’nın istifa nedeni gündeme geldi.

Süper Lig’in önemli ekiplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu yönetim kurulunda görev yapan Acun Ilıcalı'nın görevinden ayrıldığını açıkladı. Kulübün yayınladığı teşekkür mesajının ardından Acun Ilıcalı’nın istifa nedeni gündeme bomba gibi düştü.

ACUN ILICALI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı istifa ettiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi duyurunun ardından Ilıcalı’da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne veda etti. Veda mesajında istifa nedenini de açıklayan Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben

Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu.

Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

ACUN ILICALI İSTİFA MI ETTİ?

Çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Acun Ilıcalı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden istifa ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz."