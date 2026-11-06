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Emre Belözoğlu ceza aldı mı? TFF, PFDK kararını açıkladı

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Emre Belözoğlu ceza aldı mı? TFF, PFDK kararını açıkladı
Başlık ResmiEmre Belözoğlu ceza aldı mı? TFF, PFDK kararını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev yaptığı dönemde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için karar çıktı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaparken hakem hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'lık olan teknik direktör Emre Belözoğlu'na ceza verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, "PFDK'nın 5 Kasım tarihli toplantısında KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir" denildi.

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'daki teknik direktörlük görevinden ayrılıp, Fenerbahçe'nin başına geçti.
Başlık ResmiEmre Belözoğlu, Kasımpaşa'daki teknik direktörlük görevinden ayrılıp, Fenerbahçe'nin başına geçti.

46 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Çorum FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik patronu olarak saha kenarında yer alacak.

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