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Efsaneden Fenerbahçe itirafı: "Biliyorum" dedi, Belözoğlu'nun ilk icraatını açıkladı

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Efsaneden Fenerbahçe itirafı: "Biliyorum" dedi, Belözoğlu'nun ilk icraatını açıkladı
Başlık ResmiEfsaneden Fenerbahçe itirafı: "Biliyorum" dedi, Belözoğlu'nun ilk icraatını açıkladı

Fenerbahçe'nin 2002-2019 yılları arasında kalesini koruyan ve futbolu bıraktığı 2019'dan 2021'e kadar yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesini yorumladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Belözoğlu'nun kulüpteki ilk icraatına dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel, şampiyonluk hedeflenen Süper Lig'de beklentilerin altında kalan İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesini değerlendirdi.

Kasımpaşa'daki görevinden ayrılan Emre Beleözoğlu, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başlık ResmiKasımpaşa'daki görevinden ayrılan Emre Beleözoğlu, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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"SAMANDIRA'DA ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPACAK"

KısaPaslar YouTube kanalında konuşan 45 yaşındaki futbol adamı, "Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum. Samandıra'da geçmişten gelen çok fazla orada duran belki olması gerektiği gibi hareket etmeyen... 'Bana bir şey olmasın, ben bu tarafa karışmayayım' durumu vardı. Ben de az çok biliyorum içeriyi. Emre yanılmıyorsam 11-12 kişilik teknik ekibiyle gelecek. Fenerbahçe'de geçmiş dönem kulübün hocalığını yapan hocaların durumu nasıl olacak? Nasıl bir konuma evrilecekler? Belki altyapı, belki destekleyici bir grup olabilir. Belki de ayrılabilirler ama Emre oradaki düzeni kendi sağlığı açısından... Çünkü ben de olsam burada nasıl bir ekipsek, biz bir yere gidersek de kendi ekibimizle gideriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vedası sonrası teknik direktörlük için Volkan Demirel'in de adı geçiyordu.
Başlık ResmiFenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vedası sonrası teknik direktörlük için Volkan Demirel'in de adı geçiyordu.

"HERKES KENDİ EKİBİYLE ÇALIŞMAK İSTER"

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel, "Herkesin kendi ekibi var, inandığı insanlar var buna saygı duymak lazım. Oradan bu durumda ayrılacak olan insanlar varsa. Onların bu durumu başka bir şekilde düşünmemeleri lazım. Her gelen adam kendi yönetebileceği, inandığı, bir şeyler paylaştığı insanlarla çalışmak ister" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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