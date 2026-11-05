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Emre Belözoğlu yıllar sonra Samandıra'da: Liverpool zaferi sonrası ilk idmanına çıktı

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Emre Belözoğlu yıllar sonra Samandıra'da: Liverpool zaferi sonrası ilk idmanına çıktı
Başlık ResmiEmre Belözoğlu yıllar sonra Samandıra'da: Liverpool zaferi sonrası ilk idmanına çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 deviren Fenerbahçe, Süper Lig'de Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. 2021 yılında sarı-lacivertli takımı çalıştıran 46 yaşındaki çalıştırıcı, 15 yıl sonra aynı görevi üstleniyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Fenerbahçe'de Çorum FK mesaisi
Başlık ResmiFenerbahçe'de Çorum FK mesaisi

Kulübün açıklamasına göre; Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular; çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar ile idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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