Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i açıklandı: Sürpriz tercihler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk maçında Roma ile berabere kalan, ikinci haftada Aston Villa'ya 6-0 kaybeden Fenerbahçe, son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı ve 3 müsabakada 2 puan topladı. Ligde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tüm kulvarlarda galibiyet hasreti 3 maça çıkan sarı lacivertliler, Liverpool'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Kırmızılar ise İstanbul'da serisini sürdürme peşinde. Müsabaka öncesinde takımların 11'leri belli oldu.

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Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt'ın yönetiminde Premier Lig devi Liverpool'u ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Lukaku.

Yedekler: Mert Günok, Tarık, Yiğit Efe, Levent, Mert Müldür, Mimovic, Bartuğ, Nene, Oğuz, Kerem, Vedat Muriqi

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak. Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

İNGİLİZ EKİPLERİYLE 25. MAÇ

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 14 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 24 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 48 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

İNGİLİZLERLE SON RANDEVU KÖTÜ BİTTİ

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son müsabakada büyük hayal kırıklığına uğradı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA'DA 310. KARŞILAŞMA

İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 44. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 44. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 43 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, rakip filelere 45 gol atarken kalesinde 79 gole engel olamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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