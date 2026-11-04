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Spor

Fenerbahçe'nin penaltısına Fransız kaldı

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Fenerbahçe'nin penaltısına Fransız kaldı
Başlık ResmiFenerbahçe'nin penaltısına Fransız kaldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasındaki Liverpool mücadelesinin ilk devresinde Mason Greenwood'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Clement Turpin oyunu devam ettirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u konuk eden sarı lacivertliler, Tzimikas'ın Greenwood'a yaptığı müdahale sonrasında penaltı itirazında bulundu.

FENERBAHÇE'DE PENALTI İSYANI

Müsabakanın 23. dakikasında Mason Greenwood, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Tzimikas'ın iki elle itmesi sonrası kendini yerde buldu. Fenerbahçeli oyuncular, itme olduğunu belirterek penaltı itirazı yaparken Fransız hakem Clement Turpin, devam kararı vererek VAR ile iletişimde olduğunu işaret etti. VAR hakemi Willy Delajod'dan ise pozisyonu saha kenarında izleme önerisi gelmedi.

LIVERPOOL'UN GOLÜNDE FAUL İTİRAZI

Sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonun iki dakika sonrasında Liverpool golü bulurken Fenerbahçe cephesinde faul itirazı vardı. Sarı lacivertli oyuncular, gol öncesinde faul yapıldığını belirtirken VAR kontrolünün tamamlanmasını bekleyen Turpin, orta çizgiyi göstererek golü geçerli saydı. Fenerbahçe'de karara tepki gösteren Archie Brown, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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