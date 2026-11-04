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Liverpool'da Iraola'nın Kadıköy şaşkınlığı: "Sinir bozucu, zor bir yer"

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Liverpool'da Iraola'nın Kadıköy şaşkınlığı: "Sinir bozucu, zor bir yer"
Başlık ResmiLiverpool'da Iraola'nın Kadıköy şaşkınlığı: "Sinir bozucu, zor bir yer"

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe'ye 3 golle mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin duran toplardaki etkisine vurgu yapan İspanyol çalıştırıcı, maçta iyi savunma yapamadıklarını söyledi. Kadıköy'de oynamanın zorluğuna dikkat çeken Iraola, iki kez öne geçtikleri maçta sinir bozucu bir mağlubiyet yaşadıklarını kaydetti.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da Teknik Direktör Andoni Iraola, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN GÜÇLÜ YANLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Sarı lacivertlilerin duran toplardaki etkisine dikkat çeken Iraola, "Bu maçı kaybetmemizin en önemli nedeni, üç duran topta gol yememizdi. Ligde bu konuda çok iyiydik, bugüne kadar da oldukça iyi gidiyorduk. Bunun Fenerbahçe'nin güçlü yanlarından biri olduğunu biliyorduk. Bir serbest vuruştan, bir köşe vuruşundan ve hatta maçın sonundaki uzun taç atışından gol yedik." ifadelerini kullandı.

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"SİNİR BOZUCU, OYNAMASI ZOR BİR YER"

İki kez öne geçtikleri maçta sinir bozunu bir yenilgi aldıklarını kaydeden Andoni Iraola, "Yediğimiz goller bize çok zarar verdi çünkü iyi anlar yakaladığımızda, maçı kontrol ettiğimizde ve rakip kaleye yaklaştığımızda iki kez öne geçmiştik ama kesinlikle daha iyi savunmamız gereken durumlarda gol yedik. Bu durum çok sinir bozucu çünkü buraya gelip oynamak zor bir yer. Maçın büyük bölümünde bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama belli ki olmadı." diye konuştu.

Fenerbahçe - Liverpool
Başlık ResmiFenerbahçe - Liverpool

"MURIQI 3 KİŞİNİN ÜSTÜNDEN KAFAYI VURDU"

Daha iyi savunma yapmaları gerektiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Özellikle ilk ve üçüncü goller... İkinci golde boştaki topu alamadık ama ilkinde, barajı doğru kurmadığımızı düşünüyorum ve sonuncusunda Muriqi üç savunmacımızın üstünden kafayı vurdu. Bu kesinlikle daha iyi savunmamız gereken bir durum." değerlendirmesini yaptı.

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