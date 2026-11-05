Dirk Kuyt'tan geleceğine ilişkin net mesaj: Emre Belözoğlu'nu işaret etti

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetinin ardından geleceğine ilişkin konuştu. Sarı lacivertli kulüpte çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Hollandalı futbol adamı, "Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" diyerek kararın kulüp yönetimi ve Emre Belözoğlu'na bağlı olduğunu vurguladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"OYUNCULARIMA 'KİMSE İNANMIYOR AMA BEN İNANIYORUM' DEDİM"

Kendisi için büyük anlam ifade eden iki takımın karşılaştığını kaydeden Kuyt, Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine bu şansı verdiği için minnettar olduğunu belirterek "Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti. Çünkü bu kulüp benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımıza bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Liverpool da benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Orada asla pes etmemek gerektiğini öğrendim. Ben bu oyunculara inanıyorum, harika oyuncularımız var. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey inancı ve tutkuyu geri getirmekti. Yıllar önce İstanbul'da Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü, kimse o geri dönüşü beklemiyordu. Ben de oyuncularıma 'kimse inanmıyor ama ben inanıyorum' dedim. Önce oyuncuların inanması gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz. 'Bugün kazanalım ve gelecekteki iyi şeylerin başlangıcı olsun' dedim. Emre'ye bol şans diliyorum. Yarın oyuncuların pozitif duygularla antrenmana gitmesi çok güzel olacak. Şimdi odak lig olacak, kendisine bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt

"HER DURUMA HAZIRLIKLIYIM"

"Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'de çalışacak mı?" sorusunu cevaplayan Kuyt, "Öncelikle bu tarihi ben tek başıma yazmadım. Hep birlikte yazdık. Teknik heyette olanlarla birlikte, futbolcularla birlikte tarih yazdık. İsmail Hoca'nın gidişi kolay değildi. Kendisini çok seviyoruz. Bu kulüp için çok önemli, özveriliydi. Bu galibiyet hepimizin. Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!" diye konuştu.

Dirk Kuyt

"EMRE İSTERSE BEN KALMAK İSTİYORUM"

Harika bir kulüpte görev yaptığını ve Emre Belözoğlu'nun onaylaması durumunda takımda kalmak istediğini kaydeden Dirk Kuyt, "Uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Bana bol şans diledi. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi. Yarın ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim. Buradaki önemli olan şey kişi değil, kulüp için en önemlisi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe için en iyisini yapmalıyız. Başkan ne karar alırsa alsın Fenerbahçe için en iyisi olsun." ifadelerini kullandı.

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