Rıdvan Dilmen'den Devler Ligi tahmini: Liverpool sonrası Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe'nin sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği müsabakayı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra gelen tarihi galibiyet sonrası sarı-lacivertliler için çarpıcı bir tahminde bulundu.

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Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin sahasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası canlı yayındaki iddiası ile gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin gollerini Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti.

"İLK 24 İHTİMALİ YÜZDE 80"

TV8'de ekranlara gelen programda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasında yer alma ihtimalinden bahseden Dilmen, "Ben, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalini yüzde 70, yüzde 80 görüyorum açıkçası" dedi.

Rıdvan Dİlmen

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"5 PUAN KÖTÜ DEĞİL"

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 maçta 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi) toplayan sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendiren ünlü yorumcu, "En kötü maçlardan bir tanesi Londra'da oynanacak Shakhtar Donetsk maçı. Aslında baktığımız zaman 6-0 kötü bir skor ama ilk 4 maçtaki 5 puan bence çok kötü değil" sözlerini sarf etti.

Liverpool karşısında Fenerbahçe'nin başında Dirk Kuyt yer aldı.

"KAYBEDERSEN LİDGE HAVLU ATARSIN"

Süper Lig'deki Çorum FK maçının önemini vurgulayan Dilmen, "Sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma hikayesi değildir bu. Hayata dönüş olması için -bunun tekrar altını çizerek söylüyorum- Çorum FK maçının kazanılması gerekiyor. O kadar psikolojik bir maç ki puan kaybında tekrar tutunmaktan vazgeçersin. Liverpool maçını kazandın ama Çorum'da kaybedilen puan lige havlu atmaktır. Ben asla havlu attığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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