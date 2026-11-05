Galatasaray ve Fenerbahçe'den peş peşe zaferler: Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta puan durumu

Galatasaray, evinde Bundesliga ekibi Stuttgart'ı; Fenerbahçe de taraftarı önünde İngiliz devi Liverpool'u devirdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindek ien büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu güncellendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u iki defa geriye düştüğü mücadelede 3-2 mağlup etti. Devler Ligi'nde 18 yıl aradan sonra galibiyet alan sarı-lacivertliler, puanını 5'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin gollerini Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti.

Galatasaray ise Fransa'daki 4-2'lik Lille galibiyetinin ardından Almanya temsilcisi Stuttgat'ı evinde 2-0 mağlup ederek, puanını 6 yaptı.

Galatasaray'ın 2 golünü de Aleksey Batrakov attı.

Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları haftayı galibiyetlerle kapatırken; 4'üncü hafta maçların ardından temsilcilerimizin sıralaması belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

DEVLER LİGİ FORMATI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar, direkt son 16 turuna yükseliyor. 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler, yola devam edebilmek için play-off maçlarına çıkıyor. Son 12 sırada bulananlar ise Devler Ligi'ne veda ediyor.

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