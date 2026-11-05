Galatasaray ve Fenerbahçe'den peş peşe zaferler: Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta puan durumu
Galatasaray, evinde Bundesliga ekibi Stuttgart'ı; Fenerbahçe de taraftarı önünde İngiliz devi Liverpool'u devirdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindek ien büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u iki defa geriye düştüğü mücadelede 3-2 mağlup etti. Devler Ligi'nde 18 yıl aradan sonra galibiyet alan sarı-lacivertliler, puanını 5'e yükseltti.
Galatasaray ise Fransa'daki 4-2'lik Lille galibiyetinin ardından Almanya temsilcisi Stuttgat'ı evinde 2-0 mağlup ederek, puanını 6 yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları haftayı galibiyetlerle kapatırken; 4'üncü hafta maçların ardından temsilcilerimizin sıralaması belli oldu.
DEVLER LİGİ FORMATI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar, direkt son 16 turuna yükseliyor. 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler, yola devam edebilmek için play-off maçlarına çıkıyor. Son 12 sırada bulananlar ise Devler Ligi'ne veda ediyor.