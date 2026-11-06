Fenerbahçe'nin zafer koşusu

Kadıköy’deki tarihî Liverpool galibiyeti istatistiklerde saklı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında 36 takım arasında en az koşan takım olan Fenerbahçe, İngiliz devine karşı turboya taktı! Sahada en çok koşan beş futbolcunun dördü Fenerliydi.

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Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda ligde 9 puan geriye düşen ve çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u Kadıköy’de devirerek âdeta küllerinden doğdu. Liverpool galibiyetinin perde arkasında elbette teknik direktör değişikliği, oyuncuların hırsı ve motivasyonu, taraftarların takımı sahiplenmesi gibi birçok sebep vardı. Ancak zaferin şifresi istatistiklerde gizliydi. Devler Ligi’nin ilk üç haftasında maç başına ortalama 110 kilometre koşan Fenerbahçe, bu istatistikte 36 takım arasında son sıradaydı. Liverpool karşısında âdeta turboya takan sarı lacivertliler, 115 kilometreye ulaşarak takım hâlinde önemli bir fiziksel performans ortaya koydu.

Fenerbahçe Futbol Takımı

SAVAŞINCA OLUYORMUŞ

Kadıköy’deki müthiş mücadelede sahada en çok koşan beş futbolcunun dördünün Fenerbahçeli olması, işin özeti gibiydi. İnter’in ardından 28,1 yaş ortalamasıyla turnuvanın en yaşlı ikinci takımı olan Fenerbahçe’nin bu performansı, fiziksel mücadele ve takımın sahaya koyduğu efor açısından dikkati çekti. Sarı-lacivertliler sadece koşmakla kalmadı, rakibine karşı topa daha az sahip olmasına rağmen (%32’ye %68) sahada âdeta savaştı. Savunmada 31 uzaklaştırma ve 16 kritik müdahaleyle Liverpool hücumlarına duvar ören Fenerbahçe, ikili mücadelelerde de 41’e 40 üstünlük kurarak sahadaki mücadelesini ve zaferini tescilledi.

EN ÇOK KOŞANLAR

1- N’Golo Kante: 11,84 km

2- Matteo Guendouzi: 11,49 km

3- İsmail Yüksek: 11,40 km

4- Alexis Mac Allister: 11,09 km

5- Arcihe Brown: 11,04 km

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