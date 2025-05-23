En-Nesyri sessizliğini bozdu! "Protestoluk ne yaptım?"

Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaşılırken iki yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor. En-Nesyri taraftar tepkisinden rahatsız, Szymanski ise memnuniyetsiz. İşte ayrılığın perde arkası…

Fenerbahçe'de sezonun son düzlüğüne girilirken, gelecek sezonun kadro planlamasına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan kadroya katılan Youssef En-Nesyri, son dönemde tribünlerin hedefi haline geldi.

Eyüpspor karşılaşmasında gol atmasına rağmen ıslıklanan Faslı futbolcu, bu duruma tepki göstererek taraftara "Sizi duyamıyorum" hareketiyle cevap vermişti.

Sabah'ın haberine göre, yakın çevresine konuşan 27 yaşındaki oyuncunun, "Kaç gol attım, neden ıslıklanıyorum? Protestoluk ne yaptım?" sözleriyle serzenişte bulunduğu yazıldı.

Bu sezon 50 resmi maçta 28 gol, 7 asist kaydeden En-Nesyri'ye, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu, oyuncunun da bu teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

SZYMANSKİ DE HUZURSUZ

Benzer bir durum Sebastian Szymanski için de geçerli. Takımın sezon genelinde beklentilerin altında kalması, Polonyalı oyuncunun da motivasyonunu düşürdü. 26 yaşındaki yıldızın, yeni sezonda kariyerine başka bir takımda devam etme ihtimali bulunuyor.

Szymanski, bu sezon 51 maçta 7 gol ve 9 asist üretti.