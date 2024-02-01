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    • Erencan Yardımcı'nın satış fiyatı açıklandı! Süper Lig devleri yarışa girmişti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erencan Yardımcı&#039;nın satış fiyatı açıklandı! Süper Lig devleri yarışa girmişti
    Erencan Yardımcı, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Süper Lig'de Pendikspor'da kiralık olarak oynayan Erencan Yardımcı'nın transfer durumuyla ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

    Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Erencan Yardımcı'nın sezon sonuna kadar takımında kalacağı belirtildi.

    Bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor, genç yıldızın transfer durumuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

    ERENCAN YARDIMCI İÇİN 10 MİLYON EURO

    Başkanvekili Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erencan'ın yurt dışından teklifler aldığını duyurdu.

    Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif olduğunu söyleyen Kulaksız, "Türkiye'den 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü durumu hakkında bilgi aldı. Erencan bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak. Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon euro. 4 sene önce 400.000 euroya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adetdendir." ifadelerini dile getirdi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Erencan Yardımcı
    Haberler > Spor > Erencan Yardımcı'nın satış fiyatı açıklandı! Süper Lig devleri yarışa girmişti
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