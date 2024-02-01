Galatasaray'a Bakambu piyangosu! 10 milyon euroya satıldı

Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Cedric Bakambu ile yollar ayrılıyor. Yıldız oyuncuya La Liga'dan gelen sürpriz teklif yönetimi sevindirdi. İşte Bakambu'nun yeni takımı...

Ara transfer döneminde Sacha Boey'i 30 milyon euroya Bayern Münih'e satan Galatasaray, ikinci bir satış daha gerçekleştiriyor.

Sezon başı Al- Nasr takımından 700 bin euro bedelle alınan Bakambu, Real Betis'e gidiyor.

İspanyol ekibinin ilgisine sıcak bakan Demokratik Kongolü golcünün bu hafta resmi imzayı atacağı belirtildi.

BAKAMBU 10 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA BETİS'TE

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Betis'in 5 milyon euro bonservis ödeyeceği ve ek olarak + 5 milyon euro bonus maddesi eklettiği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray'da 16 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Bakambu, La Liga'da daha önce Villarreal takımında forma giydikten sonra 17 Ocak 2018'de 40 milyon euro bedelle Çin ekiplerinden Beijng Guoan takımına transfer olmuştu.