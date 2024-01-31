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    • Şampiyonlar Ligi gruplarının en güzel 10 golü açıklandı! Kerem Aktürkoğlu ve Tete ilk 2'yi kaptı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Şampiyonlar Ligi gruplarının en güzel 10 golü açıklandı! Kerem Aktürkoğlu ve Tete ilk 2&#039;yi kaptı
    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.

    Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:

    1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu

    2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete

    3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons

    4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland

    5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes

    6 - Union Berlin - Braga: Bruma

    7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus

    8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata

    9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia

    10- Newcastle United - Milan: Joelinton

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kerem AktürkoğluGalatasarayŞampiyonlar Ligi
    Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi gruplarının en güzel 10 golü açıklandı! Kerem Aktürkoğlu ve Tete ilk 2'yi kaptı
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