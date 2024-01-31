Şampiyonlar Ligi gruplarının en güzel 10 golü açıklandı! Kerem Aktürkoğlu ve Tete ilk 2'yi kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:

1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu

2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete

3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons

4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland

5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes

6 - Union Berlin - Braga: Bruma

7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus

8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata

9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia

10- Newcastle United - Milan: Joelinton