Şampiyonlar Ligi gruplarının en güzel 10 golü açıklandı! Kerem Aktürkoğlu ve Tete ilk 2'yi kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.
Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:
1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu
2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete
3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons
4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland
5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes
6 - Union Berlin - Braga: Bruma
7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus
8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata
9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia
10- Newcastle United - Milan: Joelinton
Kaynak: Türkiye Gazetesi