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Ertuğrul Doğan: "Rennes ile ön protokol imzaladık ama..." Wooh ayak diriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ertuğrul Doğan: &quot;Rennes ile ön protokol imzaladık ama...&quot; Wooh ayak diriyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Trabzonspor’un başkanı 23 yaşındaki stoper için, “Futbolcunun Premier Lig hayali var, ikna için uğraşıyoruz” dedi.

Sağ bek Pina’dan sonra iyi bir stoper arayan TrabzonsporRennes’in 23 yaşındaki futbolcusu Christopher Wooh’ta karar kılmıştı.

Dün Çay TV’ye konuşan başkan Ertuğrul Doğan, “Fransız kulüple Wooh için anlaştık ve ön protokol yaptık fakat oyuncunun Premier Lig hayalleri var. Onu ikna etmeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı. Trabzonspor daha önce benzer bir süreci Tuanzebe’de yaşamış ve futbolcunun transferinden vazgeçmişti.

Ertuğrul Doğan: "Transferde sona geldik, isimler basında yok!" - 1. Resim

PEROVİC LİSTEDE

Nice forması giyen 28 yaşındaki sol kanat hücumcusu Jeremie Boga için, “15 milyon avro istiyorlar, o parayı vermemiz imkansız” ifadelerini kullanan Doğan, “Batagov ve Cham’a teklif var. Fatih Tekke’nin verdiği liste üzerinden uğraş veriyoruz. Bir veya iki oyuncunun transferinde sona yaklaştık, bugün yarın açıklarız” dedi. Trabzon’un listesinde Karadağ liginin en golcü ismi Mihailo Perovic’in de olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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