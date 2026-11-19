Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yayın ihalesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesinde 500 milyon dolar gelir hedefine yeniden ulaşılması gerektiğini belirten Doğan, yayın kalitesinin de iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da naklen yayın ihalesinde 500 milyon dolar gelir hedefine yeniden ulaşılması gerektiğini belirtti. Vergi ve stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi halinde ise dört büyükler dahil birçok kulübün amatör branşları ve altyapı faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

"500 MİLYON DOLARIN DA DÜŞÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye'de futbola olan ilgiye vurgu yaparak 500 milyon doları bile az bulduğunu ifade eden Doğan, "Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var. İnanılmaz bir futbol sevgisi var. Yolda 10 kişiyi durdursak 8’i futbol seyrediyor ya da konuşuyor. Dolayısıyla ben aslında 500 milyon doların da düşük olduğunu düşünüyorum. Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Korsan yayın işinin çözülebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan

"YAYINLAR, PREMİER LİG AYARINDA OLMALI"

Yayın kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Ertuğrul Doğan, "Yayınlar, Premier Lig ayarında olmalı. Maçlardaki görüntü ve çekim kalitesi hakkında çalışmalarımızı TFF'ye sunduk. Bazı maçlarda ekran yeşil hale geliyor. Görüntü gidiyor. Kulüpler Birliği olarak Avrupa'daki en büyük firmalarla görüştük. Bize sunum yaptılar. Teknik olarak hazır hale getirdik. Mevcut beIN Sports dünyanın her yerinde bunu yapıyor. Yurt dışında inanılmaz yayınlar yapıyor. Çok büyük firma ve bu gücü var. Dünyanın her yerinde yaptıkları bu yayını bizde de yapmalarını rica ediyoruz. Yani ihaleyi bu şartname ile alsam bile yayın kalitesi açısından jest olarak bunu yaparım. Daha sonra kulüplerden de bir şeyler isterim. Statta bir şeyler yapılmasını isterim. Kulüpler olarak biz de onu yaparız. Karşılıklı alışveriştir. Yapılmalı bu." şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ YILDIZLAR GELDİ"

Süper Lig'e önemli yıldızların geldiğini ve ligin kalitesinin arttığını söyleyen Doğan, "Osimhen çok önemli bir transfer, tebrik etmek lazım ki ettik. Vlahovic geldi. Fenerbahçe’nin de önemli yıldızları var. Trabzonspor’a Salah’ın gelmesi şehrin enerji ve turizmine ciddi katkı sağladı. Pastayı ne kadar büyütürsek işler o kadar rayına girecek. Sıkıntı ekonomik burada da çözüm yolu iletişim." dedi.

"YAYIN İHALESİNİN SÜRESİ 5 YIL"

Yayın ihalesinin süresinin ne kadar olacağına ilişkin soruyu cevaplayan Ertuğrul Doğan, "Yayın ihalesinin süresi 5 yıl olacak" dedi.

Ertuğrul Doğan

TRABZONSPOR'UN EKONOMİK DURUMU

Göreve geldiği dönemdeki mali tabloyu anlatan Doğan, kendilerinin Trabzonspor'u 4-5 milyar TL borçla devraldığını, o dönem rakiplerinin borcunun 6-7 milyar TL civarında olduğunu ancak bugün rakiplerinin 50 milyar TL seviyelerini konuştuğunu söyledi.

Geçmişte çok sert eleştirilere ve linçlere maruz kaldıklarını belirten Doğan, "İşimi yarım bırakmam" diyerek görevi bırakmayı hiçbir zaman düşünmediğini ifade etti.

"THOMAS REİS İLE 10 DAKİKADA ANLAŞTIK"

Teknik direktörleri Thomas Reis ile çok kısa sürede anlaştıklarını belirten Doğan, "Thomas Reis hocamıza teşekkür ediyorum. Çok samimi ve pozitif bir hocamız var. Onu daha önce Türkiye'den tanıyoruz. Başka hocalar ile de görüştük ama onunla ilk görüşmede 10 dakikada anlaştık" dedi.

"SALAH'I NASIL ALDINIZ?"

Süper Lig'in marka değerine değinen Doğan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da Muhammed Salah gibi dünya çapında bir yıldızı kadrosuna kattığını vurguladı. Doğan, İngiltere'de insanların kendilerini çevirip "Muhammed Salah'ı nasıl aldınız?" diye sorduğunu ve Süper Lig maçlarının 50 ülkede yayınlandığını aktardı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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