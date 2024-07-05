Eski futbolcu Sinan Tür halı sahada hayatını kaybetti

Çorum'da Sungurluspor'un eski futbolcularından Sinan Tür, halı sahada fenalaşarak hayatını kaybetti. Tür'ün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kötü haber Çorum’un Sungurlu ilçesinden geldi.

Sungurluspor futbol takımında uzun yıllar oynayan Sinan Tür, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Tür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tür’ün ilk belirlemelere kalp krizi geçirdiği öğrenildi.