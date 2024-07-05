Eski futbolcu Sinan Tür halı sahada hayatını kaybetti
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum'da Sungurluspor'un eski futbolcularından Sinan Tür, halı sahada fenalaşarak hayatını kaybetti. Tür'ün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Kötü haber Çorum’un Sungurlu ilçesinden geldi.
Sungurluspor futbol takımında uzun yıllar oynayan Sinan Tür, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Tür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tür’ün ilk belirlemelere kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı