Esra Yıldız Kahraman yarı finalde! Paris'te bir madalya daha garanti

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 4 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 12:37 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Romeu ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Milli sporcumuz rakibini yenerek Paris'te yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.