Esra Yıldız Kahraman yarı finalde! Paris'te bir madalya daha garanti
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Romeu ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Milli sporcumuz rakibini yenerek Paris'te yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg çeyrek finalinde Brezilya'dan Jucielen Cerqueira Romeu'u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Bronz madalyayı garantileyen sporcumuz yarı finalde 7 Ağustos Çarşamba akşamı Tayvan'dan 1 numaralı seri başı Yu Ting Lin ile karşılaşacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor