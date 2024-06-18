Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > A Milliler EURO 2024'e damga vurdu! İşte Türkiye-Gürcistan maçının öncesi ve sonrası...

A Milliler EURO 2024'e damga vurdu! İşte Türkiye-Gürcistan maçının öncesi ve sonrası...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
A Milliler EURO 2024&#039;e damga vurdu! İşte Türkiye-Gürcistan maçının öncesi ve sonrası...

Spor Haberleri

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. Karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterirken, hem stat çevresinde yoğunluk oluştu hem de Türkiye'nin dört bir yanında dev ekranlar kuruldu. 3-1'lik galibiyet ise herkesin yüzünü güldürdü. İşte maçın hikayesi...

Türkiye, F Grubu'nda yer aldığı EURO 2024'e Gürcistan maçı ile başladı. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarlar coşkuyla karşılaşma saatini bekledi.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 1. Resim

Türk Bayrakları ile stat çevresindeki sokakları dolduran taraftarlar, Filistin Bayrağı da açtı.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 2. Resim

Büyük heyecan yaşayan Türk vatandaşları her yeri kırmızı beyaz yaparken, yapılan tezahüratlar ile maçın heyecanını saatler kala yaşamaya başladılar.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 3. Resim

 Karşılaşma öncesinde, şiddetli yağış nedeniyle stadyumun çatısında biriken sular, tribünlere doğru aktı.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 4. Resim

Maça kısa bir süre kala kritik karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Dortmund'daki BVB Stadyumu'ndaki yerini aldı. Tribünlerde ise ilginç görüntüler kaydedildi.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 5. Resim

TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

BVB Dortmund Stadı'na gelen Türk ve Gürcü taraftarlar arasında tribünde arbede yaşandı. İki takım taraftarlarının birbirine en yakın olduğu bölgede yaşanan gerinlikte iki takım taraftarları ellerindeki bayraklarla birbirine saldırdı.

Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle önlendi.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 6. Resim

Türk bir taraftar, karşılaşma öncesi statta namaz kıldı. O anlar böyle görüntülendi.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 7. Resim

Karşılaşmada Mert Müldür'ün şutu, ilk yarıda Milli takımı 1-0 öne geçirdi. Kenan Yıldız ise attığı gol sonrası sevinç yaşadı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 8. Resim

Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını vatandaşlar, Kadıköy'de kurulan dev ekrandan izledi. Gol sonrası yaşanan sevinç böyle kameralara yansıdı.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 9. Resim

Takımımızın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 10. Resim

Karşılaşmadan galip ayrılan milli futbolcular, yoğun yağmur altında oynanan maç sonrası sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 11. Resim

MANSUR YAVAŞ DA İZLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kritik maçı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkın'da dev ekranda yayınladı. Başkentliler maçı heyecanla takip etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karşılaşmayı takip etti.

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 12. Resim

Türkiye'nin birçok bölgesinde maç heyecanı dev ekranlarda yaşandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların maçı takip ettiği noktalardan birisi de Fatih Yedikule Hisarı oldu. 

EURO 2024'e 3 puanla başladık! İşte Türkiye-Gürcistan maçının hikayesi... - 13. Resim

Gürcistan maçından 3-1 galibiyetle ayrılan Türkiye'nin bir sonraki rakibi ise Portekiz olacak.

Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Düzenleyen:  - Spor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı son şampiyon olan İtalya kazandıArda Güler tüm dünyada manşetlerde! 'Türkiye'nin Messi'si'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler tüm dünyada manşetlerde! 'Türkiye'nin Messi'si' - SporArda Güler tüm dünyada manşetlerdeFatih Terim, Gürcistan maçındaki Türkiye'yi değerlendirdi! 'Bu çok doğru bir hareketti' - SporFatih Terim, Milli Takım'a övgüler yağdırdıMontella yaşadığı mutluluğu anlattı! 'Hayatımın en güzel hediyesi' - SporMontella yaşadığı mutluluğu anlattıCANLI | Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor! - SporTürkiye'nin grubunda kritik maç!Maçı kazandıran an! Samet Akaydin'den inanılmaz müdahale - SporMaçı kazandıran an! Samet Akaydin'den inanılmaz müdahaleMilli Yıldızlar jeneriklik golleri anlattı! 'Başka imkan kalmadı' - SporMilli Yıldızlar jeneriklik golleri anlattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...