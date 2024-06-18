A Milliler EURO 2024'e damga vurdu! İşte Türkiye-Gürcistan maçının öncesi ve sonrası...

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. Karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterirken, hem stat çevresinde yoğunluk oluştu hem de Türkiye'nin dört bir yanında dev ekranlar kuruldu. 3-1'lik galibiyet ise herkesin yüzünü güldürdü. İşte maçın hikayesi...

Türkiye-Gürcistan maçının en çok aranan ismi! Herkes onu konuşuyor: EURO 2024'te en büyük eksik...

Türkiye-Gürcistan maçının en çok aranan ismi! Herkes onu konuşuyor: EURO 2024'te en büyük eksik...

Türkiye, F Grubu'nda yer aldığı EURO 2024'e Gürcistan maçı ile başladı. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarlar coşkuyla karşılaşma saatini bekledi.

Türk Bayrakları ile stat çevresindeki sokakları dolduran taraftarlar, Filistin Bayrağı da açtı.

Büyük heyecan yaşayan Türk vatandaşları her yeri kırmızı beyaz yaparken, yapılan tezahüratlar ile maçın heyecanını saatler kala yaşamaya başladılar.

Karşılaşma öncesinde, şiddetli yağış nedeniyle stadyumun çatısında biriken sular, tribünlere doğru aktı.

Maça kısa bir süre kala kritik karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Dortmund'daki BVB Stadyumu'ndaki yerini aldı. Tribünlerde ise ilginç görüntüler kaydedildi.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

BVB Dortmund Stadı'na gelen Türk ve Gürcü taraftarlar arasında tribünde arbede yaşandı. İki takım taraftarlarının birbirine en yakın olduğu bölgede yaşanan gerinlikte iki takım taraftarları ellerindeki bayraklarla birbirine saldırdı.

Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle önlendi.

Türk bir taraftar, karşılaşma öncesi statta namaz kıldı. O anlar böyle görüntülendi.

Karşılaşmada Mert Müldür'ün şutu, ilk yarıda Milli takımı 1-0 öne geçirdi. Kenan Yıldız ise attığı gol sonrası sevinç yaşadı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını vatandaşlar, Kadıköy'de kurulan dev ekrandan izledi. Gol sonrası yaşanan sevinç böyle kameralara yansıdı.

Takımımızın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmadan galip ayrılan milli futbolcular, yoğun yağmur altında oynanan maç sonrası sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

MANSUR YAVAŞ DA İZLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kritik maçı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkın'da dev ekranda yayınladı. Başkentliler maçı heyecanla takip etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karşılaşmayı takip etti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde maç heyecanı dev ekranlarda yaşandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların maçı takip ettiği noktalardan birisi de Fatih Yedikule Hisarı oldu.

Gürcistan maçından 3-1 galibiyetle ayrılan Türkiye'nin bir sonraki rakibi ise Portekiz olacak.

Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.