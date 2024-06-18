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Maçı kazandıran an! Samet Akaydin'den inanılmaz müdahale

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Maçı kazandıran an! Samet Akaydin&#039;den inanılmaz müdahale

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başladı. 3-1'lik maçın kırılma anı ise Samet Akaydin'in topu çizgiden çıkardığı an oldu.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden ay yıldızlı ekibimiz 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada gollerimizi 25'inci dakikada Mert Müldür, 65'inci dakikada Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu kaydederken, bu galibiyetle birlikte Ay yıldızlılar 6'ncı kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk kez ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

KIRILMA ANINDA YILDIZ İSİM SAMET OLDU

Maçın son dakikalarında ise kritik bir pozisyon yaşandı. Türkiye'nin 2-1 önde olduğu esnada, 90+6’ncı dakikada Gürcistan sol kanattan serbest vuruş kazandı.

Kvaratskhelia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada top direkt kaleye yöneldi ve yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu takip eden Davitashvili’nin vuruşunda kaleye yönelen topu Samet Akaydin kafasıyla kornere yolladı.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada gündem oldu ve çoğu zaman eleştirilere maruz kalan milli savunmacı Samet tebrikleri topladı.

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ

Turnuvaya 3 puanla başlayan milliler, F Grubu’ndaki 2. maçını 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00’da Dortmund’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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