UEFA, Arda Güler'i Türkiye-Gürcistan maçının oyuncusu seçti

Gürcistan'a attığı golle futbolun gündemine yeniden oturan Arda Güler'e UEFA'dan ödül geldi. UEFA, Arda Güler'i Türkye-Gürcistan maçının en iyi oyuncusu seçti.

A Milli Takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. Milliler sahada 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya Arda Güler'in attığı gol damga vurdu. Genç yıldız, 26 metreden topu 118 kilometre hızla direğin dibine bıraktı ve şu ana kadar turnuvada atılmış en güzel gollerden birine imza attı.

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MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Attığı golle 1-1 berabere giden maçta takımını öne geçiren Arda Güler'i UEFA onurlandırdı.

UEFA, Türkiye-Gürcistan maçının oyuncusu olarak Arda Güler'i seçti.