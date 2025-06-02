Eyüpspor ile anlaştı deniyordu! Emre Belözoğlu'ndan iddialara cevap

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor’la anlaştığına dair çıkan haberleri yalanladı. Tecrübeli teknik direktör, "Başkanla yapacağımız toplantı dışında hiçbir gündemim yok." dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakkında çıkan transfer iddialarına net bir açıklama yaptı.

"GERÇEKLİK PAYI YOKTUR"

Emre Belözoğlu, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım yönündeki iddiaların gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor’un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu’nun Antalyaspor’la 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.