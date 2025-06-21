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Eyüpspor'da Leo Dubois dönemi sona erdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eyüpspor&#039;da Leo Dubois dönemi sona erdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, tecrübeli savunmacı Leo Dubois ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'da bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi, Fransız sağ bek Leo Dubois ile vedalaştığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Léo Dubois'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geride kalan sezonun ilk haftalarında Galatasaray'dan kadroya dahil edilen 30 yaşındaki Fransız oyuncu, ikas Eyüpspor formasıyla 11 resmi karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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