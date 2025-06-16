Eyüpspor'dan Kerem Demirbay hamlesi! Transfere yeşil ışık

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un radarında. 31 yaşındaki futbolcu da ayrılığa sıcak bakıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmek için rotasını Galatasaray'a çevirdi. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı transfer etmek istiyor.

beIN Sports'un haberine göre Eyüpspor, 31 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor. Kerem Demirbay'ın da bu teklife sıcak baktığı ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 34 resmi maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.