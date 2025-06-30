Eyüpspor'dan Leo Petrot hamlesi! Sol bek için resmi teklif yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 19:52 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 19:55 - Güncelleme:

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Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Leo Petrot’a Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibi, 28 yaşındaki sol bek için resmi teklif sundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. İstanbul temsilcisi, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint-Etienne ile yollarını ayıran Leo Petrot için resmi teklif yaptı. İlgili Haber Eyüpspor'da Caner Erkin dönemi sona erdi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 28 yaşındaki Fransız sol bek ile ilgilenen Eyüpspor, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Saint-Etienne altyapısında yetişen Petrot, 2021-22 sezonunda Lorient forması giydikten sonra 2022 yılında eski kulübüne geri dönmüştü. Yeşil beyazlı formayla 99 resmi maça çıkan deneyimli sol bek, takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran