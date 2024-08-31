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Faslı yıldız Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de

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Faslı yıldız Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe&#039;de

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Faslı orta sahanın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 sezon kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, dün transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelen Sofyan Amrabat ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Faslı yıldız Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de - 1. Resim

Sarı-lacivertli ekip, Faslı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Faslı yıldız Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de - 2. Resim

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Hoş geldin Sofyan Amrabat

Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Faslı yıldız Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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