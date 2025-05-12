Fatih Tekke ilk yarıdaki oyuna dikkat çekti: Evet ama yetmez!

Trabzonspor’un hocası, kupa finali öncesi G.Saray’a karşı 45 dakikalık dilimdeki oyunun üzerine koymaları gerektiği görüşünde...

Lig yarışından çok erken kopan ve kupada finale kalan Trabzonspor, sahasındaki Galatasaray mücadelesinden 2-0 yenik ayrıldı. Bordo mavililer aynı rakibi ile çarşamba günü kupa için Gaziantep’te karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Fatih Tekke, lig sınavında rotasyona giderken ilk yarıdaki oyunu beğendi ancak üzerine koymaları gerektiğini belirtti. Karadeniz ekibi ilk devre çok etkili bir futbol sergilemiş ancak Muslera’yı geçememişti.

YEDEKLER SAHAYA

Sikan, Zubkov ve Nwakaeme gibi isimleri sonradan oyuna alan Tekke, kupa finalinde bu üçlüyü 11 düşünüyor. Duran toplarda eksikliklerini de gördüklerini belirten Fatih Tekke, savunma güvenliğini daha çok ön planda tutup kanat bindirmeleri ile sonuca gitmeyi planlıyor.

Bu sezonun tesellisi olarak görülen Türkiye Kupası’nın kazanılması demek Avrupa Ligi vizesi anlamına geliyor. O nedenle Trabzonspor için varsa yoksa kupa.