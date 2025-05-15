Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Tekke'den final sonrası açıklama! "Nasip bazen böyle bir şey"

Fatih Tekke'den final sonrası açıklama! "Nasip bazen böyle bir şey"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Tekke&#039;den final sonrası açıklama! &quot;Nasip bazen böyle bir şey&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı kaybeden Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Fatih Tekke'den final sonrası açıklama!

"NASİP BAZEN BÖYLE BİR ŞEY"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Önce Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. İkinci olarak benim için değerli olan buraya gelen taraftarlarımızı sevindiremedik. Bizim için çok değerli bir maçtı. 3 stoper değiştirmek zorunda kaldık. İlk 5-10 dakikada 10 gündür çok iyi çalıştığımız pozisyondan cezalandırıldık. Nasip bazen böyle bir şey. İki maçın en iyi oyuncularımızdan Batagov sakatlandı, Okay'ı oraya koymamız, üçüncü bölgede çok daha işler yapabilirdik, Ozan'ın pozisyonu var. Kırılma anları hep lehimize oldu." dedi.

Fatih Tekke'den final sonrası açıklama!

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

İkinci yarıda yaşanan pozisyonlara da değinen Tekke, "İkinci yarıda 2-0 geriye düştük 46. dakikada. Yüzde yüzlük bir faul! Çok üzgünüm. Bu tip maçlarda daha fazla istememiz lazımdı. Biraz daha yukarıda oynamamız lazımdı. Sadece üzgünüm. Beklediğimin çok altında oynadık." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'den final sonrası açıklama!

"GÜÇLÜ KADROLARA KARŞI EŞİT OYNAMALIYIZ"

Gelecek sezon planlamalarıyla ilgili de konuşan Tekke, "Hayatın içinde üzülmek, ağlamak, bunlar insanı güçlendiren duygular. Ben hayatım boyunca pes etmedim. Geldiğimizden bu yana finale gelmek de değerliydi ama kupayı almamız gerekiyordu. Bunu başarısızlık olarak değerlendirebilirim. Daha iyi olabilirdik, bugün de aynı şekilde. Bundan sonra gelecek senenin inşası için doğru adımlar atacağız. Güçlü kadrolara karşı eşit, denk oynayabilecek şekilde adımlar atmamız gerekiyor. İnşallah seneye daha iyi olacak. Ama bugün üzgünüz. Bu bize uykusuzluk, gözyaşı, acı verebilir ama taraftarımızla aynı duyguları yaşıyorum." dedi.

Fatih Tekke'den final sonrası açıklama!

"NASİP DİYECEĞİZ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda ise Tekke, "Benim için üzüntülü bir gün. Bu kupaya çok ihtiyacımız vardı. Yeniden, sıfırdan başlayacağız. Bunu da yapabilecek güçteyiz. İki yarının iki başlangıcı 2-0, bu kadar kolay olmamalıydı. Hatalar oluyor, nasip diyeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Üzüntümüzü kabul edeceğiz ve rakibimizi tebrik edeceğiz" açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Putin İstanbul'a gelecek mi? Belirsizlik sona erdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan kupa finali sonrası şok karar! - SporTrabzonspor'dan kupa finali sonrası şok karar!Galatasaray taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki! - SporGalatasaray taraftarından Hacıosmanoğlu'na tepki!Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Trabzonspor'u farklı geçti - SporGalatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Trabzonspor'u farklı geçtiMuslera'dan tarihi başarı! Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu - SporBülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu!Victor Osimhen tarihe geçti! Attığı gollerle Türkiye'de rekor kırdı - SporVictor Osimhen tarihe geçti! Mario Jardel'in rekorunu kırdıFenerbahçe'ye Raheem Sterling önerisi! Mourinho'dan onay çıktı - SporArsenal'in yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...