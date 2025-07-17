Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Tekke'den Miguez ve Puertas açıklaması! "Bir an önce bitsin"

Fatih Tekke'den Miguez ve Puertas açıklaması! "Bir an önce bitsin"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Tekke&#039;den Miguez ve Puertas açıklaması! &quot;Bir an önce bitsin&quot;
Fatih Tekke, Trabzonspor, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetime “Transferde biraz geç kalıyoruz” uyarısı yapan Trabzonspor’un hocası “Miguez ve Puertas’ın kampa yetişmelerini istiyorum” dedi.

Trabzonspor, Erzurum kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili takımın idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Tekke yönetime“Biliyorum, transfer işi kolay değil ama biraz geç kalıyoruz” uyarısında bulundu.

En az iki orta saha, bir kenar ve bir stoper istediğini belirten Tekke “Saul Niguez (A. Madrid) ve Cameron Puertas (Al Qadsiah) ile ilgili gelişmeleri başkanımızdan soruyorum. Bugün yarın bitebilir gibi söyledi. Kampa yetişmelerini istiyorum” dedi.

Fatih Tekke'den Miguez ve Puertas açıklaması!

GİDECEKLER DE ÖNEMLİ

Kadroda 32 oyuncunun olduğunu ve bazı isimlerle yolları ayırmaları gerektiğini belirten Fatih Hoca “Bunu oyuncularımla da konuştum. Gelecekler kadar gidecekler de önemli. Tek istediğim kadro kalitesinin artması. Jeremie Boga’yı çok istiyorum. Ama ben birini çok istediğimde olmuyor! Transferlerin biraz daha hızlı bitmesini istiyorum” dedi.

Uğurcan’ı yedekleyecek iyi bir kaleci de aradıklarını söyleyen Tekke “Öyle bir Türk kaleci bulmak kolay değil. Olmazsa elimizdekilerle yetineceğiz” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye ordusu anlaşma sonrası Süveyda'dan çekiliyorHasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gazeteci Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Avusturya'nın en çok parlayan ismi! Yerli Busquets, Demir Ege - SporAvusturya'nın en çok parlayan ismi!Devleri geri çevirdi, 'Kalacağım' dedi! Aslan gönüllü Yunus - SporDevleri geri çevirdi, 'Kalacağım' dedi! Aslan gönüllü YunusDavinson Sanchez'e yasak! Aslan teklifi reddetti - SporDavinson Sanchez'e yasak! Aslan teklifi reddettiFenerbahçe'nin yeni sağ beki Archie Brown çok iddialı! "Kupalar için geldim" - SporFenerbahçe'nin yeni sağ beki Archie Brown çok iddialı! "Kupalar için geldim"Galatasaray, golcü oyuncu için Hakan Çalhanoğlu transferinden vazgeçti! Varsa yoksa Osimhen - SporGalatasaray, Çalhanoğlu transferinden vazgeçti!Pep Guardiola'nın onayı çıktı! İlkay Gündoğan için kritik karar - SporPep Guardiola'nın onayı çıktı! İlkay Gündoğan için kritik karar
Sonraki Haber Yükleniyor...