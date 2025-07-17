Fatih Tekke'den Miguez ve Puertas açıklaması! "Bir an önce bitsin"

Yönetime “Transferde biraz geç kalıyoruz” uyarısı yapan Trabzonspor’un hocası “Miguez ve Puertas’ın kampa yetişmelerini istiyorum” dedi.

Trabzonspor, Erzurum kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili takımın idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Tekke yönetime“Biliyorum, transfer işi kolay değil ama biraz geç kalıyoruz” uyarısında bulundu.

En az iki orta saha, bir kenar ve bir stoper istediğini belirten Tekke “Saul Niguez (A. Madrid) ve Cameron Puertas (Al Qadsiah) ile ilgili gelişmeleri başkanımızdan soruyorum. Bugün yarın bitebilir gibi söyledi. Kampa yetişmelerini istiyorum” dedi.

GİDECEKLER DE ÖNEMLİ

Kadroda 32 oyuncunun olduğunu ve bazı isimlerle yolları ayırmaları gerektiğini belirten Fatih Hoca “Bunu oyuncularımla da konuştum. Gelecekler kadar gidecekler de önemli. Tek istediğim kadro kalitesinin artması. Jeremie Boga’yı çok istiyorum. Ama ben birini çok istediğimde olmuyor! Transferlerin biraz daha hızlı bitmesini istiyorum” dedi.

Uğurcan’ı yedekleyecek iyi bir kaleci de aradıklarını söyleyen Tekke “Öyle bir Türk kaleci bulmak kolay değil. Olmazsa elimizdekilerle yetineceğiz” ifadelerini kullandı.