Fatih Tekke'den transfer açıklaması! "Yeni oyuncumuz, hayırlı olsun"

Zob Ahan'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Saul transferini duyurdu. Tekke, orta saha, kanat ve stoper için takviyelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

2025/26 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Zob Ahan Esfahan’ı 4-0’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Tekke, yeni transfer Saul'ü resmen duyurdu. Tekke, "Saul yeni oyuncumuz, hayırlı olsun. Ancak bu yeterli değil. Orta sahaya bir oyuncu daha gerekli. Ayrıca bir kanat ve bir stoper transferine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.