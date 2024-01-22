Fatih Terim maç sonu 2 transfer birden duyurdu! Süper Lig'in yıldızları Atina'da oynayacak

22 Ocak 2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:05

Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Panathinaikos, tanıdık isimleri almaya devam ediyor.

Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo'yu renklerine bağlayan Yunanistan ekibi, Anastasios Bakasetas ile de anlaşmaya vardığını duyurdu.

Atina ekibinin teknik direktörü Fatih Terim, Asteras'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet sonrası transferler hakkında bilgi verdi.

Vitor Hugo - Anastasios Bakasetas

FATİH TERİM: TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Basın mensuplarının transferlerle ilgili sorularını cevaplayan Fatih Terim, "Vitor Hugo geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Ligi'nde zirve yarışı veren Panathinaikos, 44 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Atina temsilcisi gelecek hafta lider PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.