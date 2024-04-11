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Fatih Terim, Yunanistan'da Türk basınını ağırladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fatih Terim, Yunanistan&#039;da Türk basınını ağırladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.

Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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