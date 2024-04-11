Fatih Terim, Yunanistan'da Türk basınını ağırladı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.
Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.
Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı