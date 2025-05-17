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Fatih Terim'den 17 Mayıs mesajı! "Galatasaray bizim, Mayıslar bizim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde Fatih Terim, Galatasaray camiasına duygusal bir mesaj paylaştı. Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray bizim, Mayıslar bizim. Daha iyileri için gücümüzü tarihten alalım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray tarihine altın harflerle yazılan 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde, o büyük başarının mimarlarından Fatih Terim, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Türk futbolunun en büyük başarılarından biri olan UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde, Galatasaray camiasına seslendi. Paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim'den 17 Mayıs mesajı!

Fatih Terim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 17 Mayıs 2025, Türk futbol tarihinin en önemli, en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve o akşam kalbi Galatasaray’la atanların günü kutlu olsun. Galatasaray bizim, Mayıslar bizim. O yüzden Mayıs ayına dikkat edelim. Mayıs ayında boşluk bırakmamamız gerekir, çünkü büyük zaferlere gitmek istiyorsanız Mayıs ayındaki tarihleri işaretleyerek devam etmek zorundasınız. Daha iyileri için gücümüzü tarihten alalım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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