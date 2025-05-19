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Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı: "Camiamıza hayırlı olsun"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ilan edip 5. yıldızını takmasının ardından, sarı-kırmızılı efsane Fatih Terim'den tebrik mesajı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a, kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim'den tebrik mesajı geldi. 

Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı:

Fatih Terim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun başkan ve Okan hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25. şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun…"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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