Fatih Terim'in sözleri damga vurmuştu! Montella, tarihi zafer sonrası canlı yayında açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında elde edilen zafer sonrası Fatih Terim'e teşekkür etti. Terim'in Portekiz - Türkiye maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Tarihi zafer sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, meslektaşı Fatih Terim'e teşekkür etti.

Grup mücadelesinde Portekiz'e karşı alınan 3-0'lık maç sonrası İtalyan hocaya destek çağrısı yapan Terim, "Montella ve tüm oyuncularımıza Çekya maçı için gereken desteği vermeliyiz! 'o niye oynadı' vs bunlar sonra yapılır! Şu anda Montella ve oyuncularımızın Türk taraftarına ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

MONTELLA: KENDİSİNE YAKINIM

Fatih Terim'i yakından tanıdığını ve birbirlerini sevdiklerini dile getiren Montella, "Adanalı kendisi bu yüzden kendisine yakınım. Fiorentina'da ikimizde hocalık yaptık, aynı şekilde Milan... Adana'daydım o da Adanalı. Türk futbolunda tarih yazmış birisi. Ona çok teşekkür ederim." dedi.

Avusturya karşısında alınan mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim ise "Portekiz’e maçından sonra tepki varken “Yolumuz uzun” demiştim. Dediklerimin pratik olarak yansımasını görüyoruz. Mesele gruptan çıkmak, 16’dan 8’e gelmektir. Hocaya ve takıma güvenip onların yanında olacaksınız, özellikle kötü günlerde.” değerlendirmesinde bulundu.



