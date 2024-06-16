Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı! Sürpriz anlaşmayı duyurdular

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Haziran 2024 01:14 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 01:15 - Güncelleme:

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Son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...