Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı! Sürpriz anlaşmayı duyurdular
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gideceği öne sürüldü.
Geçtiğimiz aylarda Panathinaikos'tan ayrılan 70 yaşındaki hocanın, Al - Taawon ile görüştüğü iddia edildi.
FATİH TERİM'E 2 YILLIK SÖZLEŞME
Medyatava'nın haberine göre; Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmedeki son pürüzleri halletmesinin ardından iki yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.
Daha önce İsmail Kartal ile de ilgilenen Al Taawon'un ayrıca Fatih Terim'e yüksek bir miktarda maaş ödeyeceği konuşuluyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor