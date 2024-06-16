Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı! Sürpriz anlaşmayı duyurdular

Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı! Sürpriz anlaşmayı duyurdular

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fatih Terim&#039;in yeni takımı açıklandı! Sürpriz anlaşmayı duyurdular

Spor Haberleri

Son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gideceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda Panathinaikos'tan ayrılan 70 yaşındaki hocanın, Al - Taawon ile görüştüğü iddia edildi.

Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı! Sürpriz anlaşmayı duyurdular - 1. Resim

FATİH TERİM'E 2 YILLIK SÖZLEŞME

Medyatava'nın haberine göre; Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmedeki son pürüzleri halletmesinin ardından iki yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Daha önce İsmail Kartal ile de ilgilenen Al Taawon'un ayrıca Fatih Terim'e yüksek bir miktarda maaş ödeyeceği konuşuluyor.

Düzenleyen:  - Spor
Arefe günü fotoğraf uğruna aile faciası! Baba öldü, abi son anda kurtuldu, kızın durumu ağır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuncay Şanlı'nın yeni takımı açıklandı! Nicolas Anelka ile beraber çalışacak - SporTuncay Şanlı'nın yeni takımı açıklandı! Nicolas Anelka ile beraber çalışacakA Milli Takım'dan Ozan Kabak açıklaması! EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı - SporA Milli Takım'dan Ozan Kabak açıklaması! EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştıArnavutluk 25. saniyede golü buldu! İtalya geriden gelerek kazandı - SporArnavutluk turnuvanın en erken golünü kaydettiEURO 2024'te bir ilk yaşandı! 16 yaşındaki Lamine Yamal tarihe geçti - SporLamine Yamal, EURO 2024 tarihine geçtiİsviçre EURO 2024'e 3 puanla başladı! Macaristan'ı farklı geçtiler - Sporİsviçre EURO 2024'e 3 puanla başladı! Macaristan'ı farklı geçtilerBeşiktaş Paulista ile anlaştığını ve ne kadar alacağını KAP'a bildirdi - SporBeşiktaş Paulista'yı KAP'a bildirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...