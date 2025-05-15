Fatih Terim'li Al Shabab'dan deplasmanda kritik galibiyet!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Fatih Terim yönetimindeki ekip, üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Prince Faisal bin Fahd Sports City'de Al Riyadh ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Al Shabab, üst üste ikinci galibiyetini alarak ligdeki yükselişini sürdürdü.

GOLLER CAMARA VE GUANCA'DAN GELDİ

Al Shabab'a galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Musab Fahz Aljuwayr, 44. dakikada Haroune Camara ve 90+2. dakikada Cristian David Guanca'dan geldi. Ev sahibi Al Riyadh'ın tek golü ise 29. dakikada penaltıdan Bernard Mensah'ın ayağından geldi.

TERİM'İN BAŞARILI GRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından üst üste ikinci kez kazanarak puanını 57'ye yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Al Riyadh ise 38 puanda kalarak 9. sırada konumlandı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı son 11 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab, sahasında Al Ittihad'ı konuk edecek. Al Riyadh ise deplasmanda Al Taawon ile karşılaşacak.