Fener hataya teslim! Sarı-lacivertliler Hatayspor'dan fark yedi

Mert Müldür kırmızı kart gördü. Kaleci Ertuğrul ikinci goldeki hatasıyla şoke etti. Skriniar 3. golde penaltı yaptı, sonra da ayağına çarpan top gol oldu. Mou’nun takımı Ertuğrul (k.k.), Boutabba, Görkem (pen.), Okoronkwo’nun gollerine En-Nesyri ve İrfan Can’la cevap verebildi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe camiası, basketbolda gelen Avrupa şampiyonluğunun coşkusunu yaşarken, sezon boyunca mücadele ettiği tüm kulvarlarda hezimete uğrayan futbol takımı Hatay’dan 4 yedi. Jose Mourinho’nun sürprizli kadrosu belki de sezonun en iyi maç başlangıçlarından birisini yaptı ve golü de buldu.

Üst üste yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan Fenerbahçe, 27’de Amrabat’ın kaleciden dönen şutunu tamamlayan En-Nesyri’yle öne geçti: 1-0. Ancak bu başlangıç değil son oldu.

HATAY'DAN TARİHİ VEDA

Hatayspor hızlı ataklarla Fenerbahçe’yi zorlarken, 38’de Mert Müldür’ün kırmızı görmesiyle ipleri eline aldı. Massanga’nın 44’te kullandığı frikikte direkten dönen top Ertuğrul’un sırtına çarpıp ağlara gidince devre eşitlikle tamamlandı: 1-1. Fenerbahçe ikinci yarıya aynı kadroyla çıkarken, 53’te Ertuğrul’un büyük hatasını Boutobba affetmedi: 2-1. 63’te Görkem (pen.) skoru 3-1’e taşırken, 66’da Okoronkwo farkı açtı: 4-1. Son sözü 90+4’te İrfan Can söyledi ama bu hezimeti telafi etmedi: 4-2.