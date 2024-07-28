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Haberler > Spor > Fener yekvücut! Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele boy gösterdi

Fener yekvücut! Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele boy gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fener yekvücut! Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele boy gösterdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim sürecinde başlayan Ali Koç - Aziz Yıldırım dostluğu Divan Kurulunda devam etti. Koç, kulübe destek için yıllar sonra bir toplantıya katılan Yıldırım’a övgüler yağdırdı

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu toplantısına Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın buluşması damga vurdu. 2018’de kaybettiği başkanlık yarışından sonra sadece aday olduğu seçimde Şekip Mosturoğlu’na destek vermek için Divan Kuruluna gelen Yıldırım, dünkü toplantıya da katılarak, Koç ile televizyon ekranında başlayan taze dostluğu geliştirmekte kararlı olduğunu gösterdi. Ali Koç da Yıldırım’ın bu jestine onu överek cevap verdi. Koç, “Aziz Başkan’ın burada olması çok anlamlı çünkü Fenerbahçe’ye dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi” sözleriyle selefinin hakkını teslim etti.

HEP BERABER OLALIM

Aziz Yıldırım’ın toplantıya katılmasının anlam ve önemine dikkat çeken Ali Koç, “Seçim sürecinde ‘Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanır’ demiştim ve gerçekten böyle oldu. Camiamızın arzu ettiği, istenilen tablo bu” dedi. Koç, “Artık enerjimizi birbirimize değil rekabete harcama zamanı geldi. Aziz Yıldırım’ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Sayın başkan inşallah maçlarda da bizlerle beraber olursunuz, sadece futbolda değil çünkü bunlarda sizin emeğiniz var” ifadelerini kullandı.  

Fener yekvücut! Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele boy gösterdi - 1. Resim

ALKIŞLAR İKİ BAŞKANA

Ali Koç ile Aziz Yıldırım, 8 Haziran’da bir araya geldikleri televizyon programında sözleştikleri gibi dün Divan Kurulunda buluştu. İki başkanın yeniden inşa etmeye başladıkları dostluk üyeler tarafından coşkulu alkışlarla destek buldu. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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