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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifi Acun Ilıcalı açıkladı

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Fenerbahçe&#039;nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu&#039;na gelen teklifi Acun Ilıcalı açıkladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin imza töreninde Ferdi Kadıoğlu'nun transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Milli oyuncuya 30 milyon euro'nun üzerinde teklifler geldiğini ifade eden Ilıcalı, satış için tek şartlarını da açıkladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri için düzenlenen imza töreninde sarı-lacivertli ekibin transfer gündemine dair konuşurken, Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunu da değerlendirdi. 

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifi Acun Ilıcalı açıkladı - 1. Resim

Özellikle EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından değerini katlayan milli oyuncuya Avrupa'nın devlerinden teklifler geliyor. Ilıcalı, Ferdi için 30 milyon euro'nun üzerinde teklifler aldıklarını ancak kendilerini heyecanlandıran bir durum olmadığını söyledi. 

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifi Acun Ilıcalı açıkladı - 2. Resim

FERDİ İÇİN SATIŞ ŞARTINI AÇIKLADI

Ferdi'yi sadece astronomik bir teklif gelirse satacaklarının sinyalini veren Ilıcalı, şöyle konuştu:

En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız?

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifi Acun Ilıcalı açıkladı - 3. Resim

Ferdi'nin değeri 30 milyon euronun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncumuzu satmayacağız.

Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor.

Düzenleyen:  - Spor
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