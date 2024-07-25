Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifi Acun Ilıcalı açıkladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin imza töreninde Ferdi Kadıoğlu'nun transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Milli oyuncuya 30 milyon euro'nun üzerinde teklifler geldiğini ifade eden Ilıcalı, satış için tek şartlarını da açıkladı.

Alex de Souza, Fenerbahçe günlerini hatırlattı! Antalyaspor'un yeni hocası idmanda şov yaptı

Alex de Souza, Fenerbahçe günlerini hatırlattı! Antalyaspor'un yeni hocası idmanda şov yaptı

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri için düzenlenen imza töreninde sarı-lacivertli ekibin transfer gündemine dair konuşurken, Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunu da değerlendirdi.

Özellikle EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından değerini katlayan milli oyuncuya Avrupa'nın devlerinden teklifler geliyor. Ilıcalı, Ferdi için 30 milyon euro'nun üzerinde teklifler aldıklarını ancak kendilerini heyecanlandıran bir durum olmadığını söyledi.

FERDİ İÇİN SATIŞ ŞARTINI AÇIKLADI

Ferdi'yi sadece astronomik bir teklif gelirse satacaklarının sinyalini veren Ilıcalı, şöyle konuştu:

En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız?

Ferdi'nin değeri 30 milyon euronun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncumuzu satmayacağız.

Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor.