Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin 19.5 milyon euro bonsevis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, ödemenin 4 yıl içinde 8 taksit halinde yapılacağını açıkladı. Faslı yıldız böylece Türk futbol tarihinde bonservisine en çok para ödenen futbolcu oldu.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli takım, Sevilla'ya 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

KAP'a yapılan bildirimde bonservis bedelinin 4 yıl içinde 8 taksit halinde ödeneceği bildirildi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

EN PAHALI TRANSFER OLDU

En-Nesyri, 19.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor ise; Galatasaray'ın Jardel için Porto'ya ödediği 17 milyon euro'ydu.

Öte yandan Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalandı.

ACUN ILICALI TRANSFERİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Fenerbahçe yeni yıldızı En-Nesyri'ye imza attırıyor. İmza töreninde Faslı golcünün yanı sıra Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da yer aldı.

Transferin perde arkasını anlata Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle: Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en yüksek transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu.

En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık.

40 Milyon Euro'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 Milyon Euro vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık. Hocamıza, onun listesindeki 1 numarayı getirmek için büyük inat ettik. Bu mücadelenin başarıyla sonuçlandığı günü yaşıyoruz.