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Mourinho'nun Levent Mercan kararı şoke etti! Fenerbahçe henüz 2 ay önce transfer etmişti

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Mourinho&#039;nun Levent Mercan kararı şoke etti! Fenerbahçe henüz 2 ay önce transfer etmişti

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Levent Mercan'ın kiralık olarak gönderileceği öne sürüldü. Genç oyuncunun yeni transfer edilmesine rağmen gözden çıkarılması taraftarları şaşırttı.

Yeni sezonda şamoiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer ederek flaş bir hamlede bulunmuştu.

Kadro yapılanmasında hata yapmak istemeyen Jose Mourinho'nun yetersiz bulduğu isimleri belirlemeye başladığı öğrenildi.

Henüz 2 ay önce kadroya dahil olan Levent Mercan'ı transfer eden Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu bir başka takıma kiralayacağı konuşuluyor.

Mourinho'nun Levent Mercan kararı şoke etti! Fenerbahçe henüz 2 ay önce transfer etmişti - 1. Resim

LEVENT MERCAN KİRALANIYOR

Sports Digitale'den Murat Zorlu'nun "Fenerbahçe'de yeni transfer Levent Mercan ile yolların ayrılma ihtimali varmış." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki sol bek, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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