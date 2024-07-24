Fenerbahçe genç yıldız adayını Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe, 20 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'yı Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiraladığını açıkladı. Belçika ekibinin, Emir Ortakaya'yı satın alma opsiyonun bulunduğu açıklandı.

Fenerbahçe, Emir Ortaka'yı Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.