Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe genç yıldız adayını Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe genç yıldız adayını Westerlo'ya kiraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe genç yıldız adayını Westerlo&#039;ya kiraladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, 20 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'yı Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiraladığını açıkladı. Belçika ekibinin, Emir Ortakaya'yı satın alma opsiyonun bulunduğu açıklandı.

Fenerbahçe, Emir Ortaka'yı Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya Rashida Tlaib'den tek kişilik protesto
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti - SporGalatasaray hazırlık maçında 2 golle güldüMourinho yeni transferin biletini kesti! İmzası kurumadan yollar ayrılıyor - SporMourinho yeni transferin biletini kesti! İmzası kurumadan yollar ayrılıyorKopenhag, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı - SporElias Jelert resmen Galatasaray'da!FIFA'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Olimpiyat Oyunları daveti - SporFIFA'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Olimpiyat Oyunları davetiTrabzonspor'un yeni transferi Savic'ten ilk sözler! 'Kolay değildi ama sonu güzel oldu' - SporTrabzonspor'un yeni transferi Savic'ten ilk sözler! 'Kolay değildi ama sonu güzel oldu'Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırma engelini geçemedi! Immobile ve Can Keleş sahne aldı - SporBeşiktaş, hazırlık maçında Bandırma engelini geçemedi! Immobile ve Can Keleş sahne aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...