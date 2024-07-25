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En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı

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En-Nesyri&#039;yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare&#039;ye kanca attı

Spor Haberleri

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe son olarak En-Nesyri'yi İstanbul'a getirdi. Süper Lig'in en pahalı imzasını attıran Kanarya'dan bir bomba daha geliyor. Fred'in yanına tecrübeli bir isim almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Ibrahim Sangare'ye teklif yapacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Kanarya, Avrupa'da da başarı peşinde. Bu doğrultuda transferde kesenin ağzını açan sarı-lacivertliler, ses getirecek bir imzaya daha hazırlanıyor.

En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı - 1. Resim

35 MİLYON EURO'LUK YILDIZ

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, Nottingham Forest forması giyen Ibrahim Sangare'yi transfer listesine aldı. 

En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı - 2. Resim

26 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız geçtiğimiz yaz 35 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro ayırdığı iddia edildi. 

En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı - 3. Resim

Sangare geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 24 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

ALTERNATİF İSİMLER DE HAZIR

Öte yandan Sangare'nin transferinde pürüz çıkması halinde alternatifler de hazır. 

En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı - 4. Resim

Fenerbahçe, Fiorentina'nın satış listesine koyduğu Sofyan Amrabat ve Burnley'de forma giyen Sander Berge ile temas halinde.

En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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