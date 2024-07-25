En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 25 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe son olarak En-Nesyri'yi İstanbul'a getirdi. Süper Lig'in en pahalı imzasını attıran Kanarya'dan bir bomba daha geliyor. Fred'in yanına tecrübeli bir isim almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Ibrahim Sangare'ye teklif yapacak.