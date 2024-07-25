En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe son olarak En-Nesyri'yi İstanbul'a getirdi. Süper Lig'in en pahalı imzasını attıran Kanarya'dan bir bomba daha geliyor. Fred'in yanına tecrübeli bir isim almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Ibrahim Sangare'ye teklif yapacak.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Kanarya, Avrupa'da da başarı peşinde. Bu doğrultuda transferde kesenin ağzını açan sarı-lacivertliler, ses getirecek bir imzaya daha hazırlanıyor.
35 MİLYON EURO'LUK YILDIZ
Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, Nottingham Forest forması giyen Ibrahim Sangare'yi transfer listesine aldı.
26 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız geçtiğimiz yaz 35 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro ayırdığı iddia edildi.
Sangare geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 24 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
ALTERNATİF İSİMLER DE HAZIR
Öte yandan Sangare'nin transferinde pürüz çıkması halinde alternatifler de hazır.
Fenerbahçe, Fiorentina'nın satış listesine koyduğu Sofyan Amrabat ve Burnley'de forma giyen Sander Berge ile temas halinde.