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Alex de Souza, Fenerbahçe günlerini hatırlattı! Antalyaspor'un yeni hocası idmanda şov yaptı

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Spor Haberleri

Yeni sezonda Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıracak olan Alex de Souza, kampta yapılan idman maçında eski günlerine geri döndü. Brezilyalı yıldızın çalımları izleyenleri mest etti.

Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza, Türkiye'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Antalyaspor'da geçiriyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yaklaşık 8 sene sonra Antalyaspor'a antrenör olarak dönen Brezilyalı hoca, idman maçında şov yaptı.

Teknik ekiple beraber ter atan Alex, eski günlerini hatırlatarak göz doldurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Antalyaspor, Alex'in görüntülerine "Form geçici, klas kalıcı" notunu düştü.

Düzenleyen:  - Spor
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