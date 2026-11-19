Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin, Portekiz ekibi Sporting forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Zalazar'ı yeniden transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

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Devre arasında birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı lacivertlilerin, Sporting'de forma giyen Rodrigo Zalazar'ı gündemine aldığı belirtildi.

OYUNCU İÇİN YOKLAMA YAPILDI

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 27 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Haberde, Fenerbahçe ile Sporting arasında şu ana kadar resmi bir transfer görüşmesi gerçekleştirilmediği ancak sarı lacivertli kulüple bağlantılı aracıların, olası transferin şartlarını öğrenmek amacıyla Portekiz temsilcisinin yönetimiyle temasa geçtiği iddia edildi.

BRAGA DÖNEMİNDEKİ İLGİ HATIRLATILDI

Fenerbahçe'nin Rodrigo Zalazar'a ilgisinin yeni olmadığı da hatırlatıldı. Sarı lacivertli kulübün, Uruguaylı futbolcunun Braga'da forma giydiği dönemde de transferi için girişimde bulunduğu ifade edildi.

Rodrigo Zalazar (solda)

BU SEZON 11 MAÇTA 4 GOL KATKISI

Rodrigo Zalazar, 2026-2027 sezonunda Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı milli futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 1 asist üreterek takımına 4 gollük katkı sağladı.

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