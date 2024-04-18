Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın fikstürü belli oldu. 34. haftada gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan tarihinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 34 ve 35. hafta oynanacak maçların programını açıkladı. Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 27 NİSAN'DA 

Fikstüre göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Mücadele Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.

34 ve 35. haftanın fikstürü şöyle: 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
SpaceX, uzaya 23 adet Starlink uydusu fırlattı!Antalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid'e vedası kesinleşti! Arda Güler bu sezon sonu yolcu başkan Florentino Perez ayrılığı resmen açıkladı - SporBaşkan ayrılığı açıkladıFatih Terim Fenerbahçeli o isme gözünü dikti! Terim çok istedi imzalar atıldı bile - SporTerim çok istedi imzalar atıldı bileŞampiyon Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi olacak? Flaş sözler: "Kantarda ağır çeken takım Galatasaray" - Spor"Kantarda ağır çeken takım..."Dünya bunu konuşuyor! Yeni karar açıklandı artık hakemler yalan makinesine bağlanacak - SporHakemler yalan makinesine bağlanacakReal Madrid Arda Güler'den sonra bir Türk'e daha kancayı taktı! Trabzonspor'a piyango vuracak - SporReal'den bir Türk'e daha kanca! Transfer planı hazırAvrupa'ya 'ya tamam ya devam' maçı! Fenerbahçe- Olympiakos canlı anlatım | Blog - SporFenerbahçe- Olympiakos | CANLI
Sonraki Haber Yükleniyor...