Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın fikstürü belli oldu. 34. haftada gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan tarihinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 34 ve 35. hafta oynanacak maçların programını açıkladı. Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 27 NİSAN'DA

Fikstüre göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Mücadele Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.

34 ve 35. haftanın fikstürü şöyle: