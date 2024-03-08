Fenerbahçe çeyrek finale çok yakın! Union SG'ye Belçika'da farklı tarife

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 tur ilk maçında Union SG'yi deplasmanda 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG'yi 3-0 geçerek tur kapısını araladı.

Belçika deplasmanında şov yapan Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

UNION SG - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.

36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

84' Rakip takımdan kaptığı topu 50 metre süren Oosterwolde, kalecinin soluna topu göndererek farkı 2'ye çıkardı.

90+4 Dusan Tadic penaltı golüyle skoru 3-0 tayin etti.

İSMAİL KARTAL ROTASYONLA DEVİRDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki son karşılaşmasına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçta görev alan oyunculardan Rodrigo Becao'yu sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise müsabakasının kadrosuna alamadı. Kartal, Becao dışında Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu da Belçika ekibi karşısında ilk 11'de tercih etmedi.